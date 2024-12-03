Финский суд проведет 14 слушаний, прежде чем вынести приговор россиянину Тордену

По делу в отношении россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) о военных преступлениях на Украине пройдут 14 слушаний. Суд вынесет приговор в марте 2025 года, сообщила РИА «Новости» его адвокат Наталия Мальгина.

«Решение обычно выносится в течение двух месяцев после окончания слушаний, то есть приговор будет известен только в марте», — сказала она.

По словам защитника, с 5 декабря по 31 января пройдут 14 слушаний. Все это время Торден проведет в заключении. Мальгина сообщила, что мужчина не жаловался на содержание или соседей. Трудности создал лишь тот факт, что он попал под санкции и не смог, например, получать финансовую помощь или покупать продукты за пределами места содержания.

При задержании в аэропорту Хельсинки-Вантаа Торден имел вид на жительство в одной из стран Европы благодаря учебе своей жены в Политехническом университете. Украина потребовала экстрадировать его за совершение военных преступлений.