Профессор Малинен: если Украина не остановит конфликт, он нагрянет в каждый дом

Украина должна остановить конфликт сейчас, до полного поражения. В обратном случае ее ждут гораздо более тяжелые последствия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X .

«Если вы не остановите войну, когда вы проигриваете, она в конечном итоге дойдет и до вашего дома. Немцы усвоили это 80 лет назад, и теперь настала очередь украинцев усвоить то же самое, к большому сожалению», — предупредил он.

Малинен прокомментировал пост с рассказом украинского детского психолога Светланы Ройз, которая оказалась недалеко от места атаки. Она впервые упала на пол от взрывной волны.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. Второй, по информации РИА «Новости», может пройти там же, несмотря на предложение Украины встретиться в Ватикане.