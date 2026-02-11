Финский политик Армандо Мема обвинил Владимира Зеленского в ударах по гражданскому населению России. Свою позицию член партии «Альянс свободы» опубликовал в соцсети X .

«Зеленский использует западное вооружение для прямых атак против гражданских целей», — написал Мема.

Он оценил такие действия как государственный терроризм. Политик также раскритиковал молчание западных лидеров на фоне этих атак. По его словам, безмолвие руководства стран Европы и США является постыдным.

ВСУ неоднократно обстреливают жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру. В Минобороны фиксировали удары по больницам, школам и объектам энергетики в приграничных регионах.

Накануне украинские боевики атаковали похоронную процессию в Запорожской области, погиб священнослужитель.