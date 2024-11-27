«Финансирование вечной войны». Маск раскритиковал Байдена из-за Украины

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал президента Джо Байдена из-за его запроса о помощи Украине. Бизнесмен высказался на странице в соцсети Х.
Байден запросил у конгресса дополнительные деньги для Украины.
«Финансирование вечной войны», — написал Маск.
Таким образом он прокомментировал сообщение одного из пользователей Х, который обвинил американского лидера в воровстве средств налогоплательщиков.
Ранее Маск дал прогноз по войнам будущего. Предприниматель заявил, что беспилотники и гиперзвуковые ракеты заменят истребители. Пилотируемые самолеты быстро уничтожат.
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