«Финансирование вечной войны». Маск раскритиковал Байдена из-за Украины

Маск обвинил Байдена в финансировании «вечной войны» на Украине

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал президента Джо Байдена из-за его запроса о помощи Украине. Бизнесмен высказался на странице в соцсети Х.

Байден запросил у конгресса дополнительные деньги для Украины.

«Финансирование вечной войны», — написал Маск.

Таким образом он прокомментировал сообщение одного из пользователей Х, который обвинил американского лидера в воровстве средств налогоплательщиков.

Ранее Маск дал прогноз по войнам будущего. Предприниматель заявил, что беспилотники и гиперзвуковые ракеты заменят истребители. Пилотируемые самолеты быстро уничтожат.