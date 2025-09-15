Финалисты программы «Герои Подмосковья» прошли обучение в Люберцах

Городской округ Люберцы 14 сентября посетили участники программы «Герои Подмосковья». Ветераны побывали в муниципальном ЦУР, а также на предприятиях ЖКХ и строительных площадках округа.

Цель проекта — подготовка высококвалифицированных кадров из числа участников СВО для работы в органах власти и коммерческих организациях региона.

«Для ветеранов организована насыщенная программа. Каждый участник смог детально погрузиться в работу наших служб в сфере ЖКХ, строительства социальных объектов и сферы образования, дорог и транспорта, принять участие в рейдах по безопасности и борьбе с незаконной торговлей. Такой прикладной опыт будет полезен для уважаемых ветеранов», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Также в ходе визита в городской округ Люберцы участники программы посетили обновленный Наташинский парк, где приняли участие в экологической акции и запустили мальков рыб в пруды.