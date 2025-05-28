Финал первого патриотического фестиваля прошел в Мытищах

Дети разных возрастов, включая дошкольников и школьников, приняли участие в конкурсе. Участники представили свои номера в пяти номинациях: танцы, стихи, проза, видеосюжеты и песенные конкурсы. Особенностью события стала его онлайн-трансляция в телеграм-канале «Звуки Победы».

Организационный комитет конкурса получил более 150 творческих работ от 500 участников. Их выступления оценивало жюри, в состав которого вошли председатель Общественной палаты Мытищ Игорь Савош и музыканты рок-группы «Сарма 38».

«Я хочу обратиться к ребятам, которые нас слышат. Вы собрали такой большой зал. Мы гордимся вами и ждем вас домой с победой», — сказала участникам специальной военной операции заместитель главы Мытищ Ирина Ваврик. Приветствуя участников, Игорь Савош отметил, что с такой молодежью ничего не страшно.

Почетными гостями мероприятия стали руководитель Мытищинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Сергей Пудов, его заместитель, участник спецоперации Валерий Калинин, а также участники и ветераны боевых действий и члены их семей. Дипломами Общественной палаты и сувенирами были награждены 18 победителей и 10 призеров. Кроме того, конкурсанты получили именные дипломы. Мероприятие прошло при поддержке волонтерской организации «Круги добра».