Фильм о погибшем в ходе СВО офицере показали школьникам в Люберцах

В молодежном центре «Лидер» в Дзержинском состоялся кинопоказ, посвященный памяти гвардии старшего лейтенанта Никиты Самойлова. Зрителям представили фильм «16 строк» о жизни и подвиге офицера, погибшего в ходе специальной военной операции.

Никита Самойлов служил заместителем командира разведывательной роты. За проявленное мужество он награжден Орденом Мужества посмертно. После просмотра фильма к диалогу с молодежью присоединился член люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Золотухин.

«Такие фильмы, как „16 строк“, — это не просто хроника, это напоминание, которое не даст нам забыть. Ребята сейчас увидели историю настоящего офицера, парня, который не спрятался за спины других. Для нас, ветеранов, важно, чтобы молодежь понимала: подвиг — это не красивый жест, это внутренний стержень», — отметил Олег Золотухин.

Для участников мероприятия также организовали выставку, где представили подлинные артефакты и трофеи времен Великой Отечественной войны, а также современные экспонаты, привезенные с полей специальной военной операции.