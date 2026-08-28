Фильм о Герое России Людмиле Болилой показал 360.ru ко Дню военного медика

На 360.ru ко Дню военного медика состоялась премьера фильма о медсестре Людмиле Болилой, получившей звание Героя России в зоне СВО. Автор ленты, ведущая Елена Кононова, рассказала о съемках и о том, какой момент из истории медика из подмосковного Ступина запомнился ей больше всего.

Журналистка отметила, что про подвиг Болилой знает практически вся Россия: ефрейтор закрыла собой раненого бойца.

«Он выжил. Недавно они созванивались: он рассказывал, что строит теперь дом. Людмила же пытается примерить на себя новую жизнь — Героя России. Говорит, что в душе все равно остается фельдшером скорой помощи», — сказала Кононова.

По ее словам, у съемочной команды было всего несколько дней, чтобы окартинить историю медсестры. Больше всего из рассказа Героя России запомнился момент спасения бойца.

«Сразу после того обстрела она проверила бойца рядом с собой. Поняла, что щеки розовые, — живой. Потом перекатилась на спину. Поняла, что у нее брюшное кровотечение. Она чувствовала горячую кровь, а боль была тупой и далекой. Было морозно, солнечно, будто ранней зимой. Людмила смотрела на посеченные после прилета кроны деревьев, летящие вниз и подумала, что только бревна ей и не хватало. Такие простые мысли у человека, истекающего кровью», — отметила ведущая.

Подробности истории Людмилы Болилой — в материале 360.ru. Фильм «Моя мама — Герой России» доступен на всех ресурсах 360.ru.