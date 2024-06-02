Глава французской партии «Патриоты» Флоран Филиппо обратился к европейским странам с призывом остановить подготовку к вооруженному конфликту против России. Соответствующий текст он разместил в своем аккаунте в соцсети X .

По словам политика, есть «обязательный европейский призыв» против Москвы, о нем недавно рассказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. При этом слова последнего Запад каждый день подтверждает, подчеркнул Филиппо.

«Близкий к правительству немецкий политик только что призвал к „призыву 900 тысяч резервистов в Германии против России“! Это называется подготовка к мировой войне!» — написал он.

Председатель «Патриотов» добавил, что его единомышленники с начала СВО забили тревогу и стали собирать массовые акции.

Так они попытались «встряхнуть» Францию и не допустить начало третьей мировой войны. Он пообещал не сдаваться и продолжать бороться за мир.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон выступает за то, чтобы дать добро Киеву обстреливать российские военные объекты. Один из офицеров военной авиации сообщил, что риторика французского лидера трактуется как разрешение на использование дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps.