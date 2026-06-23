Филиал Фонда «Защитники Отечества» откроется в Дзержинском в июле

В городе Дзержинский городского округа Люберцы откроется дополнительный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по адресу: улица Ленина, дом 9. Сейчас в помещении площадью 123 квадратных метра завершается ремонт, а открытие филиала запланировано на июль.

Исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Юлия Арсентьева отметила, что в филиале участники СВО и их семьи смогут получить юридическую консультацию по льготам и выплатам, психологическую поддержку, помощь в решении социально-бытовых вопросов, информацию обо всех государственных и региональных мерах поддержки. Здесь же будет организован сбор и выдача гуманитарной помощи. Социальные координаторы фонда смогут принимать военнослужащих и членов их семей не только из Люберец, но и из соседних муниципалитетов.

На минувшей неделе после капитального ремонта открылся Центр ветеранов (улица Куракинская, дом 5), где располагаются окружной Совет ветеранов, люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО и Музей ратной славы.