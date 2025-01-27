Фигуристы и хоккеисты выступили в День студента на ледовой арене в Серпухове

В Серпухове на ледовой арене «Звезда» прошел концерт, посвященный Дню студента. Перед зрителями выступили фигуристы и хоккеисты.

Праздничный концерт организовали в Серпухове для студентов-детей бойцов специальной военной операции и студентов-волонтеров, которые собирают для защитников гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и участвуют в других акциях в поддержку приближения Победы. Яркие хореографические номера ребятам показали хоккеисты и фигуристы.

Мероприятие подготовили по инициативе Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Гости праздника получили сладкие подарки и сертификаты на бесплатное посещение ледовой арены.

«Приятно видеть счастливые улыбки молодежи. Именно за этим поколением — наше будущее», — подчеркнул глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.