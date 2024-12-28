Фигуристка Анастасия Гребенкина подарила коньки детям героя СВО из Лобни

Накануне празднования Нового года глава Лобни Анна Кротова исполнила мечту девочки Софии. Юная жительница муниципалитета занимается фигурным катанием, девочка мечтала потренироваться со звездой. Фигуристка Анастасия Гребенкина встретилась с Софией и вручила ей и ее брату коньки.

Руководитель муниципалитета Анна Кротова и директор Дворца спорта «Лобня» Игорь Горосов подготовили новогодний сюрприз для юной спортсменки. На Красной площади Москвы на ледовом катке София встретилась с мастером спорта международного класса, бронзовым призером этапа Кубка Мира, многократной победительницей международных турниров, участницей Чемпионатов Европы, Мира и Олимпийских игр Анастасией Гребенкиной.

Известная спортсменка подарила Софии и ее брату Ивану коньки. Теперь ребята будут вместе проводить время на новом катке в Центральном парке Лобни.

Подарок вручила и глава Лобни Анна Кротова, девочка получила сертификат в «Спортмастер» на покупку необходимой для занятий экипировки. Брат Софии Иван попросил у Деда Мороза микроскоп в подарок, его желание также исполнили.

«София и Иван, вы — большие молодцы. Ваш героический папа мог бы вами гордиться. Желаю вам успеха во всех начинаниях, пусть удача всегда сопутствует вам в новом году», — поздравила ребят Анна Кротова.