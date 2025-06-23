СК завершил расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе»

СК закончил расследование о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В совершении теракта СК обвинил боевиков террористической организации «Вилаят Хорасан»* и их пособников. По версии следствия, злоумышленники спланировали нападение на «Крокус» в интересах украинского руководства, которое хотело дестабилизировать ситуацию в России.

«В рамках дела также выявлен план подрыва развлекательного комплекса в Каспийске, который удалось предотвратить», — добавили в пресс-службе.

Преступники начали готовить теракт в Красногорске за несколько месяцев до атаки. Некоторые из боевиков прошли подготовку за границей. По данным СК, оружие перевезли в Подмосковье из Дагестана.

После теракта злоумышленники пытались скрыться на Украине, но правоохранители поймали их на территории Брянской области.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» проходят более 2,3 тысячи человек. Ущерб от нападения составил около примерно шести миллиардов рублей. Жертвами теракта стали 145 человек.