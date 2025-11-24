Фестиваль волонтерского движения прошел в Воскресенске

Форум под названием «Сердце есть у каждого» собрал в молодежном центре «Олимпиец» активных и неравнодушных ребят из разных уголков Подмосковья. Участники смогли не только рассказать о своей деятельности и реализованных проектах, но и обменяться опытом, узнать что-то новое и просто приятно провести время в кругу единомышленников.

Фестиваль начался с конкурса видеовизиток, в котором волонтеры ярко и креативно представили деятельность своих объединений. Кроме того, конкурсанты поделились планами на будущее и рассказали о том, каким они видят волонтерское движение через 5-10 лет.

Добровольцы приняли участие в мастер-классе по изготовлению сухого душа. Под руководством педагога школы «Горизонт» Ларисы Лысовой ребята создали гигиенические наборы, которые будут отправлены на передовую бойцам СВО.

В тематическом квизе участники фестиваля продемонстрировали свои знания о волонтерстве, истории Великой Отечественной войны и музыкальную эрудицию.

По итогам всех испытаний победителем стала команда «Звезда надежды» из Одинцова, второе место заняли «Герои дня» из Воскресенска, а замкнула тройку призеров команда «Поток сознания» из Дубны.

Заместитель директора молодежного центра «Олимпиец» Евгения Савельева отметила, что такие мероприятия не только объединяют самых активных и творческих ребят, но и заряжают их новыми идеями, дарят вдохновение для дальнейшей работы. «Мы видим, что будущее волонтерства — в надежных руках, и эти молодые люди точно знают, что значит нести добро в мир», — сказала она.