Фестиваль ко Дню благотворительности прошел в Балашихе

Во Дворце культуры «Балашиха» состоялся фестиваль, приуроченный к Международному дню благотворительности. Мероприятие собрало жителей города, желающих поддержать добрые инициативы и узнать больше о работе благотворительных организаций.

В фестивале приняли участие шесть благотворительных фондов, которые рассказали о своей деятельности и провели для гостей мастер-классы. Для посетителей также выступили творческие коллективы с концертной программой, создавая теплую и дружелюбную атмосферу. В холле Дворца культуры была организована выставка рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья, демонстрирующая их талант и вдохновение.

«В фестивале приняли участие шесть благотворительных организаций: „Созвездие Таира“, помогающее больным детям; „Добрые сердца Балашихи“, поддерживающее бойцов СВО; „Мир для всех“, оказывающее помощь инвалидам и семьям с детьми-инвалидами; „Весна в окошке“, поддерживающее пожилых людей; „Большая семья“, работающая с многодетными семьями, и „Домашний“ — приют для животных», — рассказала директор ДК «Балашиха» Анна Панина.

Более 100 жителей города посетили мероприятие и приняли участие в мастер-классах, а также смогли внести свой вклад в благотворительность. В рамках акции «Доброе дело» собирались товары для детей, средства гигиены, продукты длительного хранения, а также корм и необходимые вещи для животных.