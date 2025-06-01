На площадке филиала Московского авиационного института «Ракетно-космическая техника» в Химках 2 июня в 10:45 пройдет спортивный фестиваль, посвященный созданию в 1955 году космодрома Байконур. Участникам расскажут об истории и работе комплекса сооружений.

По словам муниципального депутата Артура Каримова, Байконур поддерживает стратегическую безопасность России.

«Космодром обеспечивает спутниковую связь, навигацию и разведку. Это необходимо для координации действий в рамках специальной военной операции», — пояснил народный избранник.

Депутат Надежда Смирнова подчеркнула, что такие мероприятия формируют у подрастающего поколения чувство патриотизма и понимание значимости космических технологий в оборонной сфере. Спортивный фестиваль станет частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Ее реализуют в Химках с июля прошлого года. За это время в округе провели уже свыше тысячи мероприятий: концертов, выставок, спортивных состязаний, мастер-классов, открытых уроков, кинопоказов, встреч с участниками специальной военной операции и ветеранами.

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