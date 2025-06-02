Фестиваль и мастер-классы прошли во Фрязине в День защиты детей

В лесопарке во Фрязине в День защиты детей провели фестиваль «Город профессий». Ребята не только почувствовали себя пожарными, медсестрами, спасателями, но и поучаствовали в мастер-классах, а также угостились мороженым.

Детей развлекали веселые аниматоры, каждый желающий принял участие в творческих мастер-классах. Также в лесопарке организовали выставку спецтехники, чтобы малыши смогли рассмотреть ее поближе, посидеть за рулем, почувствовать себя полицейскими, спасателями и врачами. Всем юным гостям праздника раздали мороженое от команды губернатора Московской области.

Представители Ассоциации ветеранов СВО организовали точку, где дети писали письма со словами поддержки бойцам специальной военной операции, находящимся сейчас на передовой.

«Наша главная задача — создавать возможности для развития, комфортного досуга и образования, поддерживать детские инициативы. И мы обязательно продолжим эту важную работу вместе! Пусть каждый день наших детей будет светлым, радостным и беззаботным. Их улыбки — самая большая награда для нас, взрослых!» — подчеркнул глава Фрязина Дмитрий Воробьев.