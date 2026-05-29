Фельдшер 145-го полка морской пехоты с позывным Тихий спас более 40 сослуживцев за четыре месяца работы в Сумской области. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом РИА «Новости» .

Боец признался, что ему приходилось не только оказывать медицинскую помощь, но и участвовать в обороне населенного пункта Константиновка. По статистике ранений, чаще всего он сталкивался с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями от ударов дронов и минометного огня противника.

«В общей сложности четыре месяца провел на боевой задаче с перерывами на отдых», — поделился Тихий.

Ранее Минобороны сообщило, что младший сержант Вооруженных сил России Андрей Филиппов спас раненых товарищей и уничтожил два украинских FPV-дрона, которые мешали эвакуации.