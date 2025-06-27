Фейк: жителей Брянской области отселят от границы с Украиной

Губернатор Брянской области Александр Богомаз якобы объявил о временном переселении жителей, находящихся в радиусе пяти километров от границы с Украиной. Это связано со строительством оборонительных сооружений. Так ли это — разобрался 360.ru.

Фейк

В Telegram распространилась информация о том, что якобы в Брянской области планируют временно отселять граждан из пятикилометровой зоны вдоль границы с Украиной. К сообщениям приложено видео с губернатором региона Александром Богомазом, который заявляет, что перемещение людей необходимо для строительства оборонительных сооружений, часть которых сделают прямо в домах жителей брянского приграничья.

Правда

Видео с губернатором Богомазом является дипфейком. За основу взяли фрагмент из эфира канала «Брянская губерния», соответствующая запись была размещена на YouTube-канале телекомпании 19 апреля 2023 года. Тогда глава региона на совещании в областном правительстве обсуждал проблему с завершением строительства двух многоквартирных домов в Брянске. С 01:18 начинаются кадры, которые взяли для дипфейка злоумышленники, это можно понять по движению рук и появляющимся титрам.

Кроме того, авторы поддельного ролика в погоне за правдоподобностью риторики губернатора перемудрили с лексиконом и использовали странные языковые конструкции, с которыми искусственный интеллект не справился. В связи с этим, речь Александра Богомаза в дипфейке слышится странной, так как интонационно не соответствует тому, что говорится по смыслу.

Отдельно стоит отметить, что информации о переселении нет в официальных каналах губернатора и правительства области.

Тот факт, что ролик про отселение из брянского приграничья дипфейковый, рассказали местные СМИ. Авторы Telegram-канала «Брянск и новости» также заявили, что видеоролик был смонтирован с помощью нейросетей.

Таким образом, информация об отселении жителей Брянской области из пятикилометровой зоны вдоль границы с Украиной является фейком. Система «Зефир»* также определила данное видео как дипфейк.

* «Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа (выявления) и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.