Фейк: ВСУ разгромили 1009-й мотострелковый полк России

В Сети появилась информация, что украинские военные якобы почти полностью уничтожили 1009-й мотострелковый полк Вооруженных сил России. Авторы материалов пишут, будто потери составили 90%.

Фейк

Украинские медиа сообщили, что в зоне спецоперации под Волчанском якобы разгромлен 1009-й мотострелковый полк российской армии. Авторы публикаций уверяют, что в нем были в основном мобилизованные из Псковской области. Однако никаких доказательств своим словам не приводят.

Правда

На самом деле, источник, на который ссылаются украинские каналы — «Северный канал» — ЦИПсО выдает за российский. В реальности он занимается дискредитацией группировки войск «Север» и ее командующего. Раньше этот канал носил другое имя и публиковал посты про то, как ВСУ наносят удары по российским военным объектам.

Полк, продолжает биться за освобождение территорий на своем направлении. Ни о каком разгроме речи не идет. В сводке Министерства обороны России о ходе проведения специальной военной операции от 5 июня отмечали, что подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Графское и Волчанск Харьковской области.

Информация о том, что 1009-й мотострелковый полк почти полностью уничтожен, недостоверна. Сообщение распространяет проукраинский источник, который неоднократно выпускал дискредитирующие армию России фейки. Ситуация на фронте стабильная, 1009-й полк в составе группировки войск «Север» продолжает проведение специальной военной операции.

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