Данные о прорыве границы еще на одном направлении в Курской области опровергли

В украинских Telegram-каналах появилась информация о том, что ВСУ якобы прорвали границу в Курской области еще на одном направлении. Украинские солдаты будто бы смогли подойти к селу Веселое.

Фейк

Сообщения о том, что солдаты Вооруженных сил Украины проникли вглубь Курской области и ведут бои у села Веселое появились в украинских Telegram-каналах.



Правда

На самом деле российские военные отразили попытку ВСУ прорвать границу в Курской области. В Министерстве обороны РФ сообщили, что ВС России успешно отразили три атаки ВСУ. Противник пытался прорваться через границу в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Веселое и Медвежье. Боевики ВСУ потеряли при этом до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, один танк и три боевые бронированные машины.

Таким образом, информация о том, что ВСУ прорвали границу у села Веселое в Курской области, недостоверна. В действительности российская армия продолжает освобождать населенные пункты в регионе и наносит удары по украинским войскам.

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