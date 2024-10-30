Фейк: ВС России отказались штурмовать неприступные укрепления ВСУ в Запорожской области

В Сети появились публикации, в которых сказано, будто российские подразделения отказываются идти в наступление в Запорожской области, так как укрепления ВСУ неприступны. На штурм якобы хотят направить срочников. Что происходит на самом деле, выяснил 360.ru.

Фейк

В Telegram-канале «Атеш» появилась информация о том, что в Запорожской области бойцы ВС России якобы отказываются идти в наступление, так как опасаются атаковать неприступные укрепления ВСУ. Поэтому, как заявляют авторы поста, в регион хотят направить срочников, которые и будут штурмовать вэсэушные укрепрайоны.

Правда

Украинская пропаганда снова распространяет выдуманные истории о ВСУ. «Атеш» позиционирует себя как Telegram-канал партизанского движения, которое было создано в начале 2022 года.

На самом деле никакого партизанского движения как такового нет. Telegram-канал ведет один из украинских ЦИПсО, о чем уже ранее рассказывала даже украинская хакерская группа «Берегини».

Работа украинских ЦИПсО в рамках Telegram-канала «Атеш» заключается в мониторинге региональных чатов и приписывании себе заслуг за все мало-мальски громкие ЧП. Основная задача движения «Атеш» — дискредитация российской армии, властей и дестабилизация обстановки в стране. Таким образом, не стоит верить ничему, что публикуется от имени движения, ведь все делается с одной целью.

К примеру, в посте про Запорожскую область авторы написали, что на замену контрактникам, которые якобы отказываются штурмовать укрепления ВСУ, пришлют срочников, но есть аксиома — срочников в зону СВО не отправляют.

Что касается «отказа бойцов ВС России штурмовать укрепления ВСУ в Запорожской области», то это совершенно не так. Боевая работа на Запорожском направлении ведется постоянно, об этом свидетельствуют сводки Минобороны из зоны СВО.

Другое дело, что на фоне подвижной линии боевого столкновения в ДНР положение в Запорожской области кажется и вовсе застывшим, однако, как уже было сказано ранее, работа там идет. Вражеским подразделениям и позициям российские бойцы наносят огневое поражение. И все, вероятно, ускорится со взятием Покровска и освобождением ДНР, когда войска на Донецком направлении выйдут на открытую степную местность, которая раскинулась до Днепропетровска и Запорожья.

Информация о том, что бойцы ВС России отказываются штурмовать укрепления ВСУ в Запорожской области из-за их неприступности, оказалась фейком от украинских ЦИПсО.

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