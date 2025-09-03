Фейк: в Липецкой области школьникам раздают листовки, агитирующие идти на СВО

Под Липецком школьников не призывали идти на военную службу по контракту

В Липецкой области школьникам вручают листовки с призывом подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО вне очереди. Так ли это — разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что в Липецкой области школьникам раздают листовки с призывом к поступлению на военную службу по контракту. В качестве доказательства приводится фото листовки, на которой написано:

«Ты ученик 10-11 классов?

Тогда эта возможность

для тебя!

Подпиши контракт вне

очереди!

Стань на защиту

Родины уже

сегодня!»

В приведенном тексте сохранены все переносы. Налицо работа непрофессионального дизайнера-верстальщика, так как имеется перебор по восклицательным знакам и откровенно плохо расставленные переносы внутри отдельных предложений.

Правда

Очевидно также, что большинству ребят в 10 классе еще нет 18 лет, так как большинство идет в школу в возрасте шести-семи лет. По закону, служить по контракту могут граждане старше 18 лет.

Информацию о распространении листовок с призывом к поступлению на службу по контракту для учеников 10-11 классов опровергли власти Липецкой области. Новости о распространении агитматериалов назвали фейком, заявив, что в учебных заведениях региона никаких подобных мероприятий не проводится. Также руководство области призвало население быть внимательными, проверять источники информации и доверять только официальным сообщениям.

Таким образом, посты о том, что в Липецкой области в школах распространяют листовки с призывом к ученикам 10-11 классов записываться на службу по контракту, — фейки.

