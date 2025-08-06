Фейк: украинские диверсанты сорвут «Праздник топора» в Томске

Сообщения о готовящемся теракте на «Празднике топора» в Томске оказались фейком

В Сети стали появляться сообщения о том, что в Томской области объявили угрозу атаки БПЛА. Также жителей предупредили о возможном нападении террористов на «Праздник топора». Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

Тревожные оповещения «от службы РСЧС» пересылались жителям Томского региона через СМС, а посты о возможном теракте в регионе распространялись в мессенджерах.

В прикрепленном к тексту голосовом сообщении женщина рассказывала, что в область вторглась группа из 20 украинских диверсантов, которые планируют напасть на фестиваль «Праздник топора» в природном парке «Околица» рядом с Томском.

Правда

Эту информацию опровергли в пресс-службе Департамента защиты населения и территории Томской области.

Ведомство объяснило, что и «рассылка от РСЧС», и предупреждения о теракте являются фейком. Все службы работают в штатном режиме. ГУ МЧС по Томской области не отправляло никаких уведомлений об атаке беспилотников.

Представители департамента также напомнили, что распространителям заведомо ложной информации грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством.

На сообщения о готовящемся теракте отреагировала и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она обратила внимание, что голосовое сообщение является классическим фейком, с помощью которого злоумышленники пытаются сорвать праздник и создать панику среди населения. Мизулина добавила, что правоохранителей уже попросили провести проверку в связи с этой рассылкой.