Фейк: украинские диверсанты сорвут «Праздник топора» в Томске
Сообщения о готовящемся теракте на «Празднике топора» в Томске оказались фейком
В Сети стали появляться сообщения о том, что в Томской области объявили угрозу атаки БПЛА. Также жителей предупредили о возможном нападении террористов на «Праздник топора». Эту информацию проверил 360.ru.
Фейк
Тревожные оповещения «от службы РСЧС» пересылались жителям Томского региона через СМС, а посты о возможном теракте в регионе распространялись в мессенджерах.
В прикрепленном к тексту голосовом сообщении женщина рассказывала, что в область вторглась группа из 20 украинских диверсантов, которые планируют напасть на фестиваль «Праздник топора» в природном парке «Околица» рядом с Томском.
Правда
Эту информацию опровергли в пресс-службе Департамента защиты населения и территории Томской области.
Ведомство объяснило, что и «рассылка от РСЧС», и предупреждения о теракте являются фейком. Все службы работают в штатном режиме. ГУ МЧС по Томской области не отправляло никаких уведомлений об атаке беспилотников.
Представители департамента также напомнили, что распространителям заведомо ложной информации грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством.
На сообщения о готовящемся теракте отреагировала и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Она обратила внимание, что голосовое сообщение является классическим фейком, с помощью которого злоумышленники пытаются сорвать праздник и создать панику среди населения. Мизулина добавила, что правоохранителей уже попросили провести проверку в связи с этой рассылкой.
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