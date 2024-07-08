Фейк: участника специальной военной операции убили в Псковской области

В украинских и оппозиционных Telegram-каналах стали распространять информацию о том, что в Псковской области якобы убили ветерана специальной военной операции. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Украинские и оппозиционные Telegram-каналы опубликовали видео. На нем можно увидеть автомобиль Volkswagen Polo, предположительно съехавший на обочину на небольшой скорости. За рулем находился человек, а на пассажирской двери красным цветом написали «Спасибо за СВО». Рядом присутствовали как минимум два «инспектора ГИБДД».

Правда

В действительности видео является постановочным и снято так, чтобы невозможно было определить не только регион, в котором произошло событие, но и страну.

Управление МВД по Псковской области не фиксировало подобных происшествий.

Если бы убийство произошло в движении, осталось бы включено зажигание, а значит, в свете задних фонарей можно было бы увидеть номер фольксвагена.

У инспекторов ГИБДД поблизости не видно служебного автомобиля, который должен был бы обозначать опасную ситуацию на дороге с помощью проблесковых маячков. Буквы ДПС на задней части служебных жилетов значительно больше, чем должны быть, на обоих инспекторах обувь не похожа на форменную, а на одном из них вместо форменных брюк надеты, предположительно, джинсы.

Кроме того, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» еще 22 июня предупреждал об украинской информационно-психологической акции «Спасибо за СВО», в рамках которой создаются постановочные фото и видео с якобы убитыми российскими военными.

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