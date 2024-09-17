Фейк: Смирнов попросил Путина перебросить войска из Херсонской области под Курск

В Сети появилась информация о том, что губернатор Курской области Алексей Смирнов якобы обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой вывести боеспособные войска из Херсонской области и направить их под Курск. Глава региона будто бы аргументировал это тем, что Херсонщина в надежных руках курсантов и срочников.

Фейк

В некоторых Telegram-каналах появилось видео с «обращением» губернатора Смирнова, который просит Путина перебросить войска из Херсонской области в Курскую под предлогом, что на Херсонщине хорошо справляются и курсанты со солдатами-срочниками, а Курская находится под угрозой полной оккупации со стороны ВСУ.

Правда

На самом деле видео является дипфейком, об этом в частности заявили в правительстве Курской области. Для его создания украинский ЦИПсО взял видео от 2 сентября с обращением Смирнова, который на тот момент был еще врио губернатора, по поводу начала учебного года.

Кроме ошибок в топонимах, зарубежные специалисты выдали себя и неправильным построением некоторых предложений, что сразу дало понять — текст составлял человек, для которого русский язык неродной.

Срочников, а тем более курсантов не отправляют в зону СВО, что также дает понять, что видео является дипфейком с украинским нарративом, призванным дестабилизировать ситуацию в России.

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