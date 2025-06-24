Фейк: с депозитов россиян будут удерживать 5% в пользу фонда поддержки СВО

В России не будут вводить удержание 5% с депозитов граждан на нужды СВО

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава Липецкой области Игорь Артамонов объявили о планах с 1 июля начать удерживать 5% с банковских депозитов россиян на нужды специальной военной операции. Так ли это — разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети распространяются ролики, в которых губернаторы Ульяновской и Липецкой областей заявляют о том, что в регионах будут удерживать 5% от депозитов граждан с целью перевода в фонд поддержки СВО.

Правда

Во-первых, губернаторы не имеют права распоряжаться депозитами граждан. Финансовым регулятором в стране является Банк России.

Во-вторых, распространяемые видео являются дипфейками. Для создания ролика с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым взяли видео от 2020 года, в котором он рассказывал об обстановке в регионе в период пандемии. В правительстве Липецкой области также опровергли распространяемую информацию.

В ведомстве заявили, что дипфейк губернатора Липецкой области Игоря Артамонова создали мошенники с помощью нейросети. Информация об удержании 5% от суммы банковских вкладов физлиц — неправда. Преступники таким способом пытаются дестабилизировать обстановку и посеять беспокойство среди граждан. Власти Липецкой области призвали не доверять сомнительной информации и не совершать необдуманных действий.

Что касается подобного ролика с ульяновским губернатором, то это тоже дипфейк, это подтвердили в Центре управления регионом Ульяновской области. В ЦУР заявили, что ролик сгенерирован с использованием технологий искусственного интеллекта, не соответствует действительности и вводит в заблуждение.

Видеоряд был взят из личных аккаунтов губернатора. Мошенники изменили обращение 2022 года по ситуации в детском саду Вешкаймы.

Таким образом, информация о том, что с депозитов россиян будут удерживать 5% в пользу фонда поддержки СВО, является провокацией ЦИПсО, направленной на дестабилизацию в обществе.

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