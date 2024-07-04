Фейк: российские молодежные движения вербуют подростков для участия в СВО

В украинских Telegram-каналах начали распространять информацию, что в России вербуют подростков, состоящих в молодежных патриотических движениях, для участия в боевых действиях в зоне СВО. Однако эта информация недостоверна.

Фейк

Украинские Telegram-каналы начали распространять информацию, что молодежные движения, такие как «Юнармия», якобы активно вербуют 17-летних подростков, убеждая их по достижении совершеннолетия заключить контракт с Вооруженными силами.

Правда

В действительности движения не проводят такую работу, поскольку изначально преследуют иные цели.

«Цель движения — возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны», — сообщили в официальной группе «Юнармии» в соцсети «ВКонтакте».

Юнармейцы не имеют никаких преференций при поступлении на службу в Вооруженные силы и несут ее на общих основаниях.

Подобные организации существуют не только в России. Например, в США действует «Учебный корпус младших офицеров запаса» (JROTS). Однако сообщений, что милитаризованные молодежные движения США подготавливают из американских школьников военных для выполнения боевых задач за пределами страны, нет.

Таким образом, информация, что в России вербуют подростков, состоящих в молодежных патриотических движениях, для участия в боевых действиях в зоне СВО, недостоверна. Подобной деятельности в указанных организациях не производится, поскольку их целью, в первую очередь, является воспитание патриотизма и сохранение исторических традиций страны.

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