Фейк: подъезд многоэтажки в Шебекине рухнул при попадании российской авиабомбы

Данные о попадании российской авиабомбы в дом в Шебекине не подтвердились

В Сети распространилась информация о том, что причиной обрушения подъезда многоэтажки в городе Шебекино Белгородской области стало попадание российской корректируемой авиабомбы. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

Информация о том, что подъезд в Шебекине разрушился якобы в результате нештатного схода авиабомбы с бомбардировщика ВКС России, распространилась в украинских Telegram-каналах и пабликах.

Правда

Город Шебекино с начала суток был под ударами украинских беспилотников. Атаки отражали силы ПВО. Минобороны России сообщало об уничтожении двух дронов ночью, одного — в 08:20, другого — около 10:50 и, наконец, еще одного — примерно в 13:15.

В 15:46 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обрушении подъезда дома в Шебекине. По словам главы региона, дом был поврежден в результате обстрела.

На кадрах с места событий — повреждения дома № 18 по улице Железнодорожной. Видно, как сильно разрушена хорошо освещенная солнцем сторона многоэтажки. В Telegram-канале Гладкова кадр сделали с восточной стороны, уже теневой после обеда. Таким образом, можно предположить, что удар нанесли с западной стороны, то есть со стороны Украины. Возможно, задействовали ствольную артиллерию, может быть, беспилотник, но не исключено также, что били высокоточным дальнобойным западным оружием.

Судя по характеру разрушений, снаряд, ракета или БПЛА прилетели под острым углом к земле, что исключает попадание авиабомбы. Следовательно, сообщения в украинских пабликах — фейк.

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