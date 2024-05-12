Фейк об эвакуации жителей Белгорода после обстрела 12 мая опровергли | 360°

12 мая 2024, 19:19
Фейк об эвакуации жителей Белгорода после обстрела 12 мая опровергли
Мэрия Белгорода назвала фейком слухи об эвакуации города из-за обстрелов
В Сети распространили фейковые данные о том, что в Белгороде после обстрелов со стороны ВСУ 12 мая объявили эвакуацию. Мэрия города в Telegram-канале опровергла эту информацию.
«В Сети появился фейк — губернатор Вячеслав Гладков объявил по радио об эвакуации жителей Белгорода после массовых жертв в результате обрушения дома», — пояснили в белгородской администрации.
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В мэрии отметили, что появившаяся информация не имеет ничего общего с действительностью. Злоумышленники, добавили в публикации, пытались подделать голос главы региона.
Утром 12 мая ВСУ атаковали Белгород ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами Vampire и «Ольха». Обломок одного из снарядов попал в жилой дом на улице Щорса, после чего рухнул подъезд здания. По последним данным, погибли шесть человек, пострадали 20.
После атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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