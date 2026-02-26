Фейк: не служившим на СВО жителям Брянщины усложнили устройство на работу

В Брянской области якобы ужесточили правила приема на работу для мужчин, которые не проходили службу в зоне спецоперации. Информация об этом недостоверна.

На самом деле вся эта информация — подделка. Видео, на котором ведущий озвучивает фейковую новость о трудоустройстве, оказалось дипфейком. Это подтвердила система «Зефир».

Брянские средства массовой информации распространили сведения о введении на территории региона ужесточенных правил трудоустройства для мужчин, не служивших на СВО. В том же ключе распространили данные о женщине, якобы добивающейся признания погибшего сына участником спецоперации.

«Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа (выявления) и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.

Ролики с дипфейк-ведущими стали типовым инструментом для вбросов — они кочуют по Сети как минимум несколько месяцев, каждый раз обрастая новыми тревожными сюжетами. Недавно, например, сгенерированный корреспондент с атрибутами федерального телеканала сообщал, о том, что пассажирский самолет якобы сел на Ленинградском шоссе.

Что касается второй части фейка, так называемой «резонансной истории», ее распространяют каналы, уже не раз замеченные в публикации недостоверной информации. При этом ни региональные власти, ни официальные СМИ, ни профильные ведомства не сообщали о каких-либо изменениях в правилах трудоустройства в Брянской области.

Итоговая задача подобных материалов всегда одинакова — страх, утрата доверия к официальным структурам и искусственное создание конфликта в обществе. Все материалы полностью сфабрикованы при помощи дипфейк-технологий.

