Фейк: самолет приземлился на Ленинградском шоссе после отказа двигателей

В Сети появились сообщения, что летевший из Санкт-Петербурга в Москву самолет совершил вынужденную экстренную посадку на Ленинградском шоссе в связи с отказом обоих двигателей. Однако они оказались фейковыми.

Фейк

В соцсетях и мессенджерах распространились ролики, на которых якобы показали экстренную посадку пассажирского самолета на Ленинградском шоссе после отказа двигателей. Авторы публикаций утверждают, что воздушное судно летело из Санкт-Петербурга в Москву.

Правда

В действительности никакого ЧП не было. Отказ двигателей и аварийное приземление воздушного судна с перекрытием автомагистрали являются вымышленными, кадры сгенерировала нейросеть.

На фейковость контента указывает ряд визуальных и смысловых несоответствий. Так, на различных кадрах самолет демонстрирует взаимоисключающее положение относительно дорожного полотна, размещаясь как поперек, так и вдоль проезжей части, включая расположение на отбойнике.

В начальных титрах присутствует орфографическая ошибка «Ленградское шоссе», а также избыточная пунктуация в виде запятой в конце предложения, что характерно для текстов, сгенерированных нейросетями без коррекции.

Изображения в кабине пилотов также не соответствуют критериям документальной съемки. Они напоминают визуализацию, выполненную по стандартизированному промпту, а не фиксацию реальной аварийной ситуации.

Наконец, сцена эвакуации пассажиров с использованием надувного трапа на проезжую часть невозможна с точки зрения физики и действующих норм безопасности.

Вероятно, речь идет не о случайных экспериментах отдельных энтузиастов, а о спланированном вбросе, направленном на дестабилизацию информационного поля и посев паники среди населения. Целью таких действий может быть как тестирование механизмов вирусного распространения фейков перед более серьезными информационными атаками, так и создание ложной повестки, отвлекающей внимание от реально значимых событий.

Сгенерированные материалы, не маркированные должным образом, быстро теряют связь с первоисточником и начинают восприниматься неподготовленной аудиторией как документальные свидетельства реальных происшествий.

В июле прошлого года в Ленинградской области действительно фиксировали случаи вынужденной посадки воздушных судов, однако речь шла исключительно о легкомоторной авиации. В частности, вечером 5 июля 2025 года в Ломоносовском районе жесткую посадку совершил небольшой самолет с тремя людьми на борту — никто не пострадал. Никакого отношения к сгенерированным нейросетями видео эти события не имеют.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.