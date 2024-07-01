Фейк: на ЗАЭС нельзя контролировать радиационный фон из-за разрушения станции мониторинга

В украинских Telegram-каналах начали распространять информацию о том, что на Запорожской АЭС якобы невозможно контролировать уровень радиации. Причиной этому назвали разрушение станции мониторнига.

Фейк

В проукраинских Telegram-каналах сообщают, что станция мониторинга радиационного фона, находящаяся в 16 километрах от ЗАЭС, разрушена из-за обстрелов. Якобы там был пожар. Из-за этого невозможен контроль радиации.

Правда

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прокомментировал ситуацию и объяснил, что функционирование оборудования дистанционного радиационного контроля ― важнейшая часть обеспечения ядерной безопасности во всем мире. При этом уничтожение одной из станций не влияет напрямую на безопасность ЗАЭС.

«Потеря одной станции радиационного контроля не оказывает прямого влияния на безопасность ЗАЭС, но является частью продолжающегося снижения безопасности и остается причиной глубокой обеспокоенности» — заявил глава МАГАТЭ.

Также Гросси рассказал, что на сегодняшний день из 14 станций контроля радиации ЗАЭС функциональность сохраняют 10.

Таким образом, информация о том, что контроль радиации на ЗАЭС невозможен, так как разрушена станция мониторинга, недостоверна. В МАГАТЭ опровергли эти сведения и сообщили, что выход из строя одной станции радиационного контроля не оказывает влияния на безопасность ЗАЭС. На данном этапе контроль радиации осуществляют 10 станций.

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