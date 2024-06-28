«Источник беспокойства». Гросси высказался об уничтожении поста радиационного контроля на ЗАЭС

Гросси: удар по посту радиационного контроля не повлиял на безопасность ЗАЭС

Уничтожение поста радиационного контроля в Великой Знаменке Запорожской области прямо не влияет на безопасность на ЗАЭС. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его слова продублировали в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Потеря одного поста радиационного контроля не оказывает прямого влияния на безопасность на ЗАЭС, но он является частью непрерывной эрозии целого ряда мер безопасности во время конфликта, что остается глубоким источником беспокойства», — сказал он

Гросси отметил, что работа оборудования радиационного контроля за пределами площадки — это неотделимая часть ядерной безопасности во всем мире. Системы постоянно контролируют уровень радиации, благодаря им можно будет оценить радиологическое воздействие в случае аварии.

Ранее сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинское руководство фактически взяло в заложники родных сотрудников ЗАЭС, которые живут на Украине. На людей могут давить и шантажировать их.