Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства провели в Химках

Мероприятие «Работа России. Время возможностей» объединило сотни соискателей и более 40 работодателей из разных отраслей. Отдельное внимание организаторы уделили поддержке участников специальной военной операции.

Глава округа Инна Федотова подчеркнула, что успех города определяют люди. Ярмарка — это не просто подбор вакансий, а инвестиция в будущее.

Для участников боевых действий работал специализированный стенд с консультациями по трудоустройству, профессиональной ориентации, программам обучения и мерам поддержки. Лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин отметил, что такая помощь помогает ветеранам быстрее адаптироваться к гражданской жизни и находить новые возможности.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова добавила, что личное общение с работодателем намного эффективнее, чем отправка резюме онлайн.

Посетители узнали о вакансиях и требованиях к кандидатам, получили помощь в составлении резюме и информацию о переобучении. На площадке были представлены вакансии из разных сфер: от производства и логистики до информационных технологий и социальных услуг.