Фашиствующие пираты. Депутат оценил оказанный ВСУ отпор при атаке на буровую установку
Депутат Ивлев сравнил ВСУ с пиратами из-за попытки захватить буровую установку
Украинские военные с западным оружием пытались захватить буровую установку в Черном море, действуя как пираты. Депутат Госдумы Леонид Ивлев сообщил РИА «Новости», что они получили достойный отпор.
«В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту», — сказал он.
Ивлев заявил, что нападение произошло в зоне исключительных экономических интересов России. Солдаты ВСУ, по его словам, получили достойный отпор и сбежали, бросив раненых сослуживцев.
Российские военные отразили атаку на буровую вышку «Крым-2» в ночь на 11 сентября. Минобороны сообщило, что они потопили восемь из 14 задействованных в операции американских катеров Willard Sea Force. «Известия» уточнили, что шесть уцелевших плавсредств почти сразу ретировались. До 80 украинских бойцов погибли.