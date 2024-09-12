Украинские военные с западным оружием пытались захватить буровую установку в Черном море, действуя как пираты. Депутат Госдумы Леонид Ивлев сообщил РИА «Новости» , что они получили достойный отпор.

«В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту», — сказал он.

Ивлев заявил, что нападение произошло в зоне исключительных экономических интересов России. Солдаты ВСУ, по его словам, получили достойный отпор и сбежали, бросив раненых сослуживцев.

Российские военные отразили атаку на буровую вышку «Крым-2» в ночь на 11 сентября. Минобороны сообщило, что они потопили восемь из 14 задействованных в операции американских катеров Willard Sea Force. «Известия» уточнили, что шесть уцелевших плавсредств почти сразу ретировались. До 80 украинских бойцов погибли.