Судебная база о зверствах ВСУ продолжает формироваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о расстреле украинскими боевиками российского военного. По мнению представителя Кремля, таких преступников необходимо уничтожать, сообщило РИА «Новости» .

«Фашисты есть фашисты. Их надо уничтожать», — подчеркнул Песков.

Ранее о расстреле националистами «Азова»* бойца ВС России высказался зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, никакого милосердия по отношению к участникам этой террористической организации быть не может, их нужно казнить.

«Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора», — подчеркнул он.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.