Фармпредприятие из Сергиева Посада начало сотрудничать с Министерством обороны

Благодаря активной работе над инновациями и поддержке администрации Сергиево-Посадского городского округа фармацевтическое предприятие «В-Мин» выходит на новый уровень развития. Депутат Мособлдумы Олег Гаджиев, президент местной Торгово-промышленной палаты и депутат окружного Совета Татьяна Ильина встретились с руководством компании и обсудили несколько вопросов.

Первый — согласование документов для расширения территорий под новые цеха. Сейчас это решение находится на финишной стадии. Еще один вопрос, который обсудили участники встречи — кадровый ресурс и участие в региональных программах поддержки.

После пандемии коронавируса и начала специальной военной операции произошел отток сотрудников. При этом компании выдали субсидию на трудоустройство определенного количества специалистов. Часть ее в региональном правительстве требуют вернуть. Торгово-промышленная палата попытается помочь фармпредприятию.

Руководство «В-Мин» отметило, что готово принять на работу участников специальной военной операции, в том числе тех, которые имеют ограничения по состоянию здоровья. Это говорит о готовности управленцев создать комфортные условия труда и поддержать ветеранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку бизнеса в Подмосковье по государственной программе направят свыше 20 миллиардов рублей.