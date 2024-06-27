ВС России ударили высокоточным оружием по аэродромам для западного оружия на Украине
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ
На Украине поразили аэродромы, подготовленные к приему западных самолетов. По ним нанесли групповой удар с применением высокоточного оружия и комплексов «Кинжал», сообщило Минобороны.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар <…> по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщила пресс-служба.
В операции задействовали высокоточное оружие большой дальности морского базирования, беспилотники и аэробаллистическую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Отсутствие инфраструктуры задержало поставку истребителей F-16 на Украину из Дании. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что для обслуживания этой техники потребуются серьезные силы. Заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк объявил, что подготовка аэродромов уже началась.