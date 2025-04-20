Евросоюз неожиданно отреагировал на пасхальное перемирие

Евросоюз заявил о поддержке Украины на фоне пасхального перемирия

В Еврокомиссии на фоне заявления Владимира Путина о пасхальном перемирии заявили, что прежде всего рассчитывают на фактическое прекращение боевых действий. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Агентство получило комментарий официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Анитты Хиппер. Чиновница заявила, что прежде чем оценивать эффект пасхальной паузы, Брюссель должен зафиксировать реальные шаги по заморозке конфликта и предположить вероятность перехода к долговременному прекращению огня на линии соприкосновения.

Она подчеркнула, что у России есть возможность остановить конфликт в любой момент, стоит лишь проявить волю.

Представитель Еврокомиссии также отметила, что Евросоюз не откажется от финансовой и гуманитарной помощи Украине. Политический блок европейских стран продолжит укреплять украинские оборонительные возможности и оказывать Киеву поддержку на международной арене.

Британский МИД отдельно призвал Россию продлить перемирие. США пока на инициативу российского лидера Владимира Путина не отреагировали. Зеленский уверял, что Украина готова пойти на прекращение огня.