Евросоюз не утвердил отправку доходов от российских активов на военную помощь Украине
Боррель: ЕС не смогли согласовать передачу Украине доходов от активов России
Главы МИД 27 стран Евросоюза не смогли согласовать передачу Украине доходов от замороженных активов России. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, которую транслировали на сайте Евросовета.
Боррель отчитался, что на совете одобрили нормативные акты и его предложение использовать 90% прибыли от российских активов на помощь Украине.
«Я не буду отрицать, что у нас были интенсивные и даже горячие дискуссии про эту военную помощь Украине, одобрение которой встречает некоторые препятствия на пути к необходимому единогласию», — заявил евродипломат.
Боррель отметил, что согласие должно быть полным, а помощь на Украину должна поступить незамедлительно. В Совете ЕС блокированы семь юридических документов, и это не позволяет выделить на оружие Украине пять миллиардов евро.
На совете главы МИД стран ЕС рассмотрели вопрос о снятии ограничений на применение ВСУ оружия НАТО для ударов по России.