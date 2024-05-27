Евросоюз не утвердил отправку доходов от российских активов на военную помощь Украине

Боррель: ЕС не смогли согласовать передачу Украине доходов от активов России

Фото: Pixabay

Главы МИД 27 стран Евросоюза не смогли согласовать передачу Украине доходов от замороженных активов России. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, которую транслировали на сайте Евросовета.

Боррель отчитался, что на совете одобрили нормативные акты и его предложение использовать 90% прибыли от российских активов на помощь Украине.

«Я не буду отрицать, что у нас были интенсивные и даже горячие дискуссии про эту военную помощь Украине, одобрение которой встречает некоторые препятствия на пути к необходимому единогласию», — заявил евродипломат.

Боррель отметил, что согласие должно быть полным, а помощь на Украину должна поступить незамедлительно. В Совете ЕС блокированы семь юридических документов, и это не позволяет выделить на оружие Украине пять миллиардов евро.

На совете главы МИД стран ЕС рассмотрели вопрос о снятии ограничений на применение ВСУ оружия НАТО для ударов по России.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте