ЕС обсудил отмену ограничений на применение Украиной оружия НАТО

Боррель: в ЕС обсудили отмену ограничений на удары по России оружием НАТО

Главы МИД стран, состоящих в Евросоюзе, рассмотрели вопрос о снятии ограничений на применение боевиками ВСУ оружия НАТО для ударов по России. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, министры иностранных дел стран ЕС подняли тему необходимости отправки Киеву большего количества систем ПВО, в частности Patriot, а также отмены запрета на применение ВСУ поставляемого оружия для ударов по российской территории. Он назвал такие обсуждения «набирающими обороты дебатами».

Ранее представители стран ЕС обеспокоились тем, что Будапешт заблокирует право на использование замороженных активов России на нужды Украины через так называемый Европейский фонд мира. Венгрию назвали самым «пророссийским» участником Евросоюза.