Евросоюз направил на закупку оружия для Украины более миллиарда евро

Евросоюз направил на закупку оружия для Украины 1,4 миллиарда евро, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. Такое заявление сделал вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

«Первый транш, касающийся экстраординарных доходов иммобилизованных российских активов, уже был выделен, 1,4 миллиарда уже было направлено через Европейский фонд мира на оплату самых необходимых поставок, прежде всего артиллерийских снарядов и систем ПВО», — процитировало его РИА «Новости».

Первые поступления от замороженных средств направили в основном на оплату поставок систем противовоздушной обороны и боеприпасов. Всего Европейский союз с начала спецоперации предоставил Украине помощь на 118 миллиардов евро, в том числе 43,5 миллиарда евро на военные нужды.

Ранее стало известно, что Украина получит от ЕС новый кредит почти на 45 миллиардов долларов. Так как руководство Венгрии попытается отложить принятие решения, Евросоюз подготовил альтернативный вариант, благодаря которому деньги дойдут республике до конца этого года.