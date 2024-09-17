Украина получит от ЕС новый кредит на 40 миллиардов долларов

FT: ЕС Брюссель выдаст Украине кредит на 44,48 млрд долларов до конца года

Евросоюз пообещал независимо от участия США предоставить Украине до конца 2024 года новый кредит на сумму порядка 44,48 миллиарда долларов. Об этом сообщила газета Financial Times .

«Односторонний шаг происходит на фоне опасений в Брюсселе, что Венгрия помешает блоку предоставить гарантии, которые нужны США для участия в схеме с замороженными активами», — отметило издание.

По данным газеты, руководство Венгрии будет пытаться отложить принятие решения о выделении кредита до проведения президентских выборов в США. По этой причине Евросоюз подготовил альтернативный вариант, благодаря которому деньги дойдут до Украины до конца этого года.

Объединение направит кредит, который будет считаться расширением помощи, что не потребует поддержки большинства стран — участниц ЕС и поможет обойти вето Венгрии.

Ранее агентство Bloomberg о растущих опасениях украинского руководства из-за задержек с соглашением G7 по российским активам. Издание подчеркнуло, что Украина надеется, что решение о предоставлении кредитов примут в сентябре.