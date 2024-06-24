Европу призвали задуматься о своих целях на Украине

Европейским политикам следует определиться с тем, какие цели они преследуют в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его процитировало издание n-tv .

Он отметил, что украинский конфликт идет из-за желания страны войти в НАТО. Орбан напомнил, что Россия выступает категорически против членства Украины в альянсе.

«Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил», — указал премьер.

Венгерский политик добавил, что Европа просто продолжает поддерживать ВСУ, которые несут огромные потери. По его словам, Россия может и должна быть частью европейского порядка безопасности, сообщили «Известия».

Ранее Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет принимать участие в военной миссии НАТО на Украине. Руководство страны не будет поддерживать альянс в этом вопросе ни с помощью денег, ни с помощью отправки военных, констатировал он. Орбан также высказал мнение, что остановить блок сможет только переизбрание экс-президента США Дональда Трампа.