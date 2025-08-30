Европейский план по гарантиям безопасности для Украины слили в СМИ
The Telegraph раскрыла план Европы по гарантиям безопасности для Украины
План Европы по гарантиям безопасности для Украины после завершения конфликта включает в себя миссии в Черном море, обучение военных и патрулирование воздушного пространства. Об этом сообщило британское издание The Daily Telegraph.
По информации источника, основной гарантией станет полное восстановление ВСУ как якобы основного инструмента сдерживания.
Согласно плану, боевики будут защищать позиции на госгранице с Россией, а НАТО займется их подготовкой и перевооружением.
Европейские страны вместе с тем продолжат финансирование закупок вооружения США, включая системы HIMARS и комплексы Patriot.
Кроме того, план предполагает размещение на Украине американских частных военных компаний, которые займутся защитой интересов бизнеса США, строительством новых баз и фортификационных сооружений.
Ранее стало известно, что США скоро покажут примерный план гарантий безопасности для Украины.