The Telegraph раскрыла план Европы по гарантиям безопасности для Украины

План Европы по гарантиям безопасности для Украины после завершения конфликта включает в себя миссии в Черном море, обучение военных и патрулирование воздушного пространства. Об этом сообщило британское издание The Daily Telegraph .

По информации источника, основной гарантией станет полное восстановление ВСУ как якобы основного инструмента сдерживания.

Согласно плану, боевики будут защищать позиции на госгранице с Россией, а НАТО займется их подготовкой и перевооружением.

Европейские страны вместе с тем продолжат финансирование закупок вооружения США, включая системы HIMARS и комплексы Patriot.

Кроме того, план предполагает размещение на Украине американских частных военных компаний, которые займутся защитой интересов бизнеса США, строительством новых баз и фортификационных сооружений.

Ранее стало известно, что США скоро покажут примерный план гарантий безопасности для Украины.