Европейские лидеры призвали заморозить конфликт на Украине по линии фронта

Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьеры восьми европейских стран составили коллективное письмо с призывом заморозить конфликт на Украине по нынешней линии фронта. Документ опубликовали на сайте британского правительства .

«Мы горячо поддерживаем позицию президента США Дональда Трампа, что конфликт нужно остановить незамедлительно и что нынешняя линия соприкосновения должна стать точкой отсчета для переговоров», — говорится в тексте.

При этом подписанты призвали усилить давление на российскую экономику и добиться того, чтобы позиция Украины и до, и во время, и после переговоров была максимально сильной. Одним из способов они назвали передать ей всю стоимость замороженных российских активов.

Среди тех, кто подписался под обращением, — премьер Польши Дональд Туск. При этом министр иностранных дел республики Радослав Сикорский не исключил, что его страна задержит самолет президента России Владимира Путина, когда тот полетит в Будапешт на переговоры с Трампом.