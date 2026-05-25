Европейским странам придется признать военные преступления Украины на будущих переговорах по урегулированию конфликта. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Западные страны цинично проигнорировали убийство детей киевским режимом в колледже в Старобельске. При атаке беспилотников ВСУ погиб 21 человек, большинство — подростки от 14 до 18 лет. Европа фактически дала Украине индульгенцию, позволяя ей делать все что угодно.

Мирошник отметил, что военные преступления Киева являются одним из важных вопросов. На переговорном треке он обязательно встанет. Придется решать — замести под ковер международное гуманитарное право в виде тех же Женевских конвенций, или оно обязательно для всех.

«Если оно является обязательным для всех, тогда Европе придется признавать, что Киев совершал такого рода преступления», — подчеркнул дипломат.

Ранее Мирошник сообщал, что украинские нацисты повторно атаковали место трагедии в Старобельске, желая помешать спасателям доставать детей из-под завалов.