Европе предрекли незавидную участь из-за «украинских батальонов»
Захарова: украинские батальоны, сформированные в Европе, ударят по ней самой
Украинские батальоны, которые планируют формировать в Европе из уехавших военнообязанных, ударят впоследствии по ней самой. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привело РИА «Новости».
Захарова предположила, что Европа сама не понимает, во что США ее втягивают, а украинские батальоны впоследствии будут действовать в Европе так же, как исламисты.
«Ближний Восток <…> смотрит на европейский континент с такой трагикомичной ухмылкой. И говорит о том, что впервые в истории Европа сама породила у себя международную террористическую ячейку», — добавила она.
Посол Анатолий Антонов предупредил, что США не смогут отсидеться за океаном, если конфликт России и Украины перерастет в глобальный. Он добавил, что Россию и Европу не удастся столкнуть.