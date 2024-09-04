Захарова: украинские батальоны, сформированные в Европе, ударят по ней самой

Украинские батальоны, которые планируют формировать в Европе из уехавших военнообязанных, ударят впоследствии по ней самой. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привело РИА «Новости» .

Захарова предположила, что Европа сама не понимает, во что США ее втягивают, а украинские батальоны впоследствии будут действовать в Европе так же, как исламисты.

«Ближний Восток <…> смотрит на европейский континент с такой трагикомичной ухмылкой. И говорит о том, что впервые в истории Европа сама породила у себя международную террористическую ячейку», — добавила она.

Посол Анатолий Антонов предупредил, что США не смогут отсидеться за океаном, если конфликт России и Украины перерастет в глобальный. Он добавил, что Россию и Европу не удастся столкнуть.