У польских властей доминируют русофобские чувства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал слова президента Польши Кароля Навроцкого, который обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

По словам Пескова, у польского руководства давно наблюдается собственная трактовка истории. В прошлом предпринимались попытки привести понимание к единому знаменателю, однако они оказались тщетными.

«Не получилось. Ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства. И по-прежнему сейчас эти русофобские чувства доминируют», — отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Навроцкий обвинил СССР в холокосте.